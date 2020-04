POZZUOLI – Nel corso dei controlli sul territorio comunale per verificare il rispetto delle norme anti contagio, gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli hanno intercettato ieri in via Parini a Monterusciello un cinquantenne puteolano che vendeva abusivamente del pane riposto in una vetrinetta. Oltre ad essere sanzionato per violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri perché in strada senza valido motivo, all’uomo è stato elevato un verbale di 5000 euro per vendita abusiva e sequestrata tutta la merce in suo possesso: 40 chili di pane e 10 di panini. Negli ultimi due giorni, gli agenti diretti dal comandante Silvia Mignone hanno anche sanzionato per il mancato rispetto del dpcm e delle ordinanze regionali e comunali 10 persone, acquisito 580 autocertificazioni e controllato 30 esercizi commerciali: uno di questi è stato contravvenzionato perché trovato aperto dopo le ore 14, violando così l’ordinanza comunale in vigore.

LA NORMA – Le ultime direttive in vigore si può uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità, quali possono essere gli approvvigionamenti alimentari ed i motivi di salute. Il mancato rispetto degli obblighi è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 3000 euro. In una nuova ordinanza (la n. 23 del 25 marzo 2020) il presidente della giunta regionale ha prorogato il divieto di uscire da casa al 14 aprile 2020. Il trasgressore rischia la segnalazione al competente Dipartimento dell’Asl per esposizione al rischio di contagio e l’obbligo immediato di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni.