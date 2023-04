«Ugo Music and Drink» compie 10 anni: lunedì festa a Pozzuoli

POZZUOLI – Compie dieci anni “UMD”, uno dei locali storici e più in voga di Pozzuoli. Il decimo anniversario sarà festeggiato lunedì 24 aprile, a partire dalle 19 con dj set fino alle 23 al locale in via Caldaie, in uno dei vicoletti del centro storico.

LA STORIA – “Ugo Music and Drink” nasce nell’aprile del 2013 dopo un decennio trascorso da Ugo nel locale “Aret o Vico”. E’ qui che Ugo decide di dare una svolta alla sua vita lavorativa, conosce Dana la sua attuale sposa moglie, si innamora non solo di lei ma anche del suo paese d origine, il Messico e così nel 2018 decide di stravolgere il suo bar che da classico cocktail bar diventa “Mezcaleria”, un concetto nuovo per Pozzuoli ma soprattutto per tutta l’Italia. «E’ stata dura rimettersi in gioco dopo anni e anni di lavoro, ma oggi posso dire che siamo esplosi nonostante Pozzuoli sia piccola e restia a questi cambiamenti, noi ci stiamo facendo conoscere un po’ ovunque. Ora siamo lieti di invitarvi a questa grande festa, che poi è anche la vostra festa perché senza di voi non avremmo mai potuto festeggiare questo grande traguardo» sono le parole di un emozionato Ugo che aspetta tutti per la grande festa di lunedì sera.