POZZUOLI/ Spaccio di droga a Toiano: arrestate due donne

POZZUOLI – Hashish, cocaina e soldi. E’ quanto hanno trovato i carabinieri questa notte al Rione Toiano dove due donne sono state arrestate per spaccio. Si tratta di Rosa Raiano, 48anni e Veronica De Pasquale, 26 anni, entrambe del posto e già note alle forze dell’ordine. A loro i militari della sezione operativa sono arrivati durante un’attività di controllo e prevenzione del territorio. La prima ad essere fermata è stata la 26enne, mentre era a bordo della sua auto all’interno del rione.

LA DROGA – Perquisita, è stata trovata in possesso di 605 euro suddivisi in piccolo taglio. La somma di denaro non giustificata ha permesso così ai carabinieri di perquisire l’abitazione della De Pasquale dove era presente la 48enne. All’arrivo dei militari, però, la Raiano ha tentato di disfarsi di droga e denaro, senza riuscirci. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 7 pezzi di hashish, 34 dosi di cocaina ed altro denaro pari a 1.470 euro. Le due donne sono arrestate e trasferite nel carcere di Pozzuoli in attesa di giudizio.