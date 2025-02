NAPOLI – Questa notte, un turista spagnolo di 26 anni è rimasto ferito ai Quartieri Spagnoli. Uno sconosciuto, per motivi ancora non chiari, lo avrebbe colpito alla gamba sinistra con un coltello. Il 26enne è stato portato all’ospedale Pellegrini di Napoli ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia Centro per chiarire dinamica.