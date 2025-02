Fratelli d’Italia si rafforza nell’area flegrea: Rosa Pollio nominata nel dipartimento provinciale

POZZUOLI – Michele Schiano di Visconti, segretario provinciale di Fratelli d’Italia Napoli, ha nominato Rosa Pollio nel dipartimento “Imprese e settori produttivi”. La sua nomina nel dipartimento provinciale rafforza la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio flegreo. «Ringrazio il Partito, il presidente del coordinamento provinciale, l’onorevole Schiano, il responsabile del dipartimento Imprese e settori produttivi Pelella e Raffaele Barbato, nostro dirigente nazionale, per il sostegno e per la fiducia che hanno riposto in me. L’incarico conferitomi é una responsabilità che porterò avanti con totale dedizione, pienamente consapevole delle nuove sfide che ci attendono in questo delicato e strategico settore – ha fatto sapere Rosa Pollio –Il mio impegno sarà improntato all’ascolto di tutte le istanze che arriveranno a tutti i livelli con particolare attenzione al mio territorio. Dialogo e collaborazione saranno imprescindibili per individuare e mettere in atto idee e progetti che daranno nuova linfa al grande progetto politico di Fratelli d’Italia».