MONTE DI PROCIDA/ Stangata sui parcheggi, raddoppiati i prezzi: rivolta contro il sindaco Santolillo

MONTE DI PROCIDA – Un mare di polemiche e di reazioni social. È questo il risultato dell’annuncio (via Facebook) del sindaco di Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo con il quale ha comunicato la variazione delle tariffe dei parcheggi sul territorio comunale. La decisione, che ha colto molti residenti di sorpresa, ha scatenato un’ondata di proteste e critiche sui social media, con numerosi cittadini che hanno espresso la loro rabbia e frustrazione per un provvedimento considerato eccessivo e ingiustificato.

IL PROVVEDIMENTO – L’oggetto della discordia è l’aumento del costo dell’abbonamento annuale, che passa a ben 220 euro. Negli anni precedenti – con l’amministrazione Pugliese – la tariffa era di 100 euro, con i quali si aveva la possibilità di parcheggiare per tutto l’anno nella zona prescelta dal cittadino. Oggi questa opzione è stata abolita, creando un solo abbonamento per quasi tutte le zone del paese “…ad esclusione di quelle maggiormente congestionate…come le piazze principali del paese.” Un prezzo che, secondo molti residenti, è spropositato, soprattutto considerando che il nuovo abbonamento non garantirà il parcheggio in tutte le zone del paese, limitando, dunque, ulteriormente la sua utilità. La giustificazione fornita dall’amministrazione comunale, secondo cui i posti auto sono insufficienti rispetto al numero di veicoli circolanti, non ha, però, placato gli animi. Anzi, ha, ulteriormente, alimentato il malcontento dei cittadini nei confronti di questa decisione, perchè viene vista come una mancata adeguata gestione del traffico e della sosta.

PARAGONE CON BACOLI – A rendere la situazione ancora più incandescente è il paragone con le tariffe applicate nel vicino comune di Bacoli. Diversi utenti hanno infatti sottolineato come a Bacoli l’abbonamento annuale per i parcheggi costi solamente 50 euro, una cifra decisamente inferiore rispetto a quella imposta a Monte di Procida. Una comparazione che ha innescato un acceso dibattito sui social media, con molti montesi che si chiedono come sia possibile una tale disparità di trattamento tra i due comuni limitrofi. “È assurdo che per parcheggiare a Monte di Procida si debba spendere così tanto”, commenta un residente al post del sindaco su Facebook. “A Bacoli si paga molto meno e ci sono più posti. Non capisco perché noi dobbiamo sempre essere penalizzati”. “Questi aumenti sono inaccettabili. Il Comune dovrebbe trovare soluzioni alternative per risolvere il problema del traffico, invece di scaricare i costi sui cittadini”.

PROTESTA SOCIAL – Per placare la critica social contro questo dispositivo sono addirittura intervenuti alcuni membri della giunta comunale affermando che “… chi ha un ISEE basso potrà pagare meno”, ma nemmeno il tentato intervento riparatore ha calmato gli animi “…ci hanno sempre detto di avere un comune con i conti a posto e aumentano ancora le tariffe…” conclude un altro cittadino sempre a commento del post del Sindaco.

SERVIZIO SOSTA ESTERNALIZZATO – Ma le polemiche non si fermano qui. Dietro l’aumento delle tariffe, infatti, si celerebbe un’ulteriore novità: l’esternalizzazione della gestione del servizio parcheggi. Secondo indiscrezioni, leggendo una delibera di giunta comunale, il Comune starebbe per affidare il servizio a una società esterna, che si avvarrà di ausiliari del traffico per sanzionare le auto sprovviste di tagliandino. Una prospettiva che preoccupa molti residenti, che temono un’ulteriore “stretta” e un aumento delle multe perchè un’eventuale società esterna avrà come come unico obiettivo aumentare i profitti. Resta da vedere se l’amministrazione comunale, a questo punto, prenderà in considerazione le proteste dei cittadini e se sarà disposta a rivedere le tariffe o a trovare soluzioni alternative per risolvere il problema del traffico e della sosta.