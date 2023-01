Turismo e Rione Terra, nasce “Confcommercio Pozzuoli”

POZZUOLI – Nasce Confcommercio Pozzuoli, un’associazione che raggruppa tutti gli operatori di categoria delle professioni, del turismo, del commercio e dei servizi. La mission è lo sviluppo, la promozione e la tutela degli operatori commerciali del territorio, creando aggregazione e ponendosi come interlocutore qualificato nei confronti di tutte le istituzioni presenti.

L’ASSOCIAZIONE – L’organigramma dell’associazione è composto da: Salvatore Trinchillo, Commissario protempore con delega per le frazioni di Monterusciello e Licola; Antonio Lavagna, delegato alla segreteria e alla tesoreria; Avv. Maria Cristallino, vice Commissario con delega alle convenzioni, al CAF, alle normative e agli affari legali; Dr. Giovanni Iannone vice con delega all’organizzazione; Dr. Antonio Polito, consigliere delegato al centro studi e sviluppo economico del territorio; Dionisio Bellofiore, consigliere delegato per la frazione di Arco Felice; Tobia Falcetti e Salvatore Maddaluno consiglieri delegati per il centro storico.

IL PROGETTO – “La prima attività da me realizzata è stata coinvolgere commercianti e professionisti di primo livello per realizzare un gruppo immediatamente operativo – fa sapere Salvatore Trinchillo, Commissario protempore di Confcommercio Pozzuoli – Insieme abbiamo già chiesto al Comune di Pozzuoli un incontro per pianificare con un anno di anticipo tutti gli eventi presenti in città e allo stesso tempo abbiamo anche presentato una ulteriore istanza per poter contribuire con idee innovative all’affidamento delle botteghe del Rione Terra”.