POZZUOLI/ Allerta meteo, Manzoni riapre le scuole e chiude cimitero e parchi

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni riapre le scuole. Domani, nonostante l’allerta meteo arancione, tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperti. Allo stesso tempo il sindaco, nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica, ha disposto In via precauzionale, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale; la chiusura al pubblico dei parchi pubblici urbani, ovvero del parco di Villa Avellino, del parco dell’Oasi di Monte Nuovo e del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne; la chiusura al pubblico delle aree destinate allo sgambamento dei cani.

LE RACCOMANDAZIONI – Alla popolazione di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, e parti di cornicioni. Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento. Evitare gli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.