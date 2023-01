POZZUOLI/ Camion rifiuti incendiato, appello delle opposizioni «Necessaria una risposta forte»

POZZUOLI – «L’incendio appiccato la scorsa notte ai danni di un mezzo per la raccolta dei rifiuti appartenente alla società De Vizia è da condannare con forza. Un gesto gravissimo che segna un triste passo indietro rispetto a quanto fatto negli ultimi anni nella lotta contro la criminalità organizzata grazie al lavoro svolto insieme alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine. -è quanto fanno sapere i consiglieri di opposizione Marzia Del Vaglio, Vincenzo Figliolia, Guido Iasiello, Paolo Ismeno, Salvatore Maione, Gianluca Sebastiano, Paolo Tozzi e Antonio Villani – Esprimiamo vicinanza e solidarietà agli operatori che erano in servizio durante il grave accaduto e all’azienda De Vizia per il danno subito. Questi lavoratori, che ogni giorno si impegnano per far sì che le strade della nostra città siano sempre pulite e in ordine, meritano di svolgere la propria attività in assoluta sicurezza. Chiediamo all’Amministrazione di intervenire immediatamente convocando un tavolo con il Prefetto per l’istituzione di un Comitato di ordine pubblico affinché fatti del genere non si ripetano più. Non è tollerabile che la criminalità organizzata agisca ancora a Pozzuoli. Rivolgiamo un appello alle Forze dell’Ordine, già a lavoro sul grave episodio della scorsa notte e sempre in prima linea per rendere sicuro il nostro territorio, affinché facciano luce su quanto accaduto. Infine un appello ai cittadini, perché contro questo tipo di atti è necessaria una risposta ferma e univoca da parte di tutti. È importante che chiunque abbia visto o sentito qualcosa, si rivolga alle Forze dell’Ordine. Il contributo di ognuno di noi può fare la differenza.»

LA CONDANNA – Episodio stigmatizzato anche dal movimento Pozzuoli Ora «L’agguato che hanno subito i lavoratori e la società De Vizia è un attacco a tutta la città. Se fosse confermata la matrice del racket sarebbe un atto gravissimo, che va approfondito e combattuto con tutte le nostre forze. La criminalità organizzata sul nostro territorio diventa sempre più asfissiante. L’appello è alle autorità competenti per fare luce quanto prima sulla vicenda. Ma tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Mai come adesso chiediamo impegno massimo al Sindaco e a tutti gli organi comunali per la realizzazione delle proposte anticamorra che il Consiglio Comunale ha approvato su nostra iniziativa. -fa sapere Raffaele Postiglione- Sostegno per chi denuncia la criminalità organizzata, luoghi dedicati all’aggregazione e alla cultura, progettualità nelle scuole, una white list delle aziende che hanno denunciato usura, rilancio degli strumenti di partecipazione tra i quali l’Osservatorio per la legalità. Proposte chiare per sostenere chi denuncia, contrastare la criminalità organizzata e diffondere la cultura dell’anticamorra. Per essere realizzate, molte delle proposte hanno bisogno di una delibera di Giunta che ne disciplini il funzionamento. Facciamo appello al Sindaco, Luigi Manzoni, affinché si faccia carico di quello che decise il Consiglio Comunale e convochi quanto prima una Giunta per dare concretezza alle proposte. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo.»