Tumori nel territorio dell’Asl Napoli 2 Nord: incidenza, mortalità, prevalenza e sopravvivenza

POZZUOLI – In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, l’Asl Napoli 2 Nord ha diffuso i dati relativi al periodo 2012-2016. In tale lasso temporale l’incidenza di patologie cancerose per 100.000 residenti, nell’ASL Na2 Nord, è stata pari a 741 negli uomini e 483 nelle donne. Il confronto tra le Aziende Sanitarie Campane evidenzia tassi di incidenza, sia nei maschi che nelle femmine, sostanzialmente equipollenti tra le Asl della provincia napoletana ma con una lieve superiorità per quelle del capoluogo di Regione: Napoli. Complessivamente le Asl della provincia di Napoli mostrano tassi sensibilmente superiori alle restanti Aziende Sanitarie delle province campane, eccezion fatta per quella di Caserta. Nel territorio della nostra Azienda Sanitaria, Napoli 2 Nord, i tumori più frequentemente diagnosticati sono: tra gli uomini, il cancro del polmone (18,09%), della vescica (13,66%), della prostata (12,59%), del colon retto (11,68%), del fegato (5,67%) e lo Stomaco (4,25%). Tra le donne, il cancro della mammella (27,41%), del colon-retto (10,67%), del polmone (7,0%), della tiroide (6,20%), dell’utero in toto (6,19%) e il fegato (3,74%).

I NUMERI – Secondo il Registro dei Tumori dell’Asl Napoli 2 Nord l’età media di insorgenza di malattia si aggira tra i 64 anni per gli uomini e 60 anni per donne, raggiungendo il picco massimo per i maschi nella fascia di età 75-79 anni e nelle femmine nella fascia di età 80-84 anni.