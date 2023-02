CALCIO/ La Puteolana delude ancora Puteolana, vittoria gettata alle ortiche

POZZUOLI – Termina con il risultato di 2-2 il derby campano tra Puteolana 1902 e Gladiator valevole per la 22esima giornata di campionato di Serie D girone H. Quattro goal che dovrebbero raccontare un match vibrante, ritmi alti e carichi di emozioni. In realtà la partita è stata tutt’altro che questa; noiosa e lenta, un match avaro di occasioni tra due compagini in campo che non hanno saputo opporre un gioco ordinato ed incisivo. Un pareggio tutto sommato giusto, ma i granata hanno da rimproverarsi, al netto di un gioco sterile fatto unicamente di lanci lunghi, preghiere lanciate al vento, le consuete disattenzioni difensive che quest’oggi hanno significato i due goal avversari e tre preziosissimi punti persi. Puteolana deludente, Grieco prova a fare gioco ed a dare ordine, ma sono prediche nel deserto granata. Lì davanti Guarracino è più solo della particella di sodio dello spot di una nota marca d’acqua minerale. Haberkon, che dovrebbe spalleggiarlo e dare profondità alla manovra, è impreciso negli appoggi e nei movimenti. Non c’è in sostanza nessuno che possa ricucire qualitativamente lo spazio, l’abisso evidente tra centrocampo e attacco.

LA PARTITA – Partono meglio gli ospiti in maglia nerazzurra che dopo manovre insistenti riescono a sbloccare subito il risultato con Mele che di testa su cross dalla destra fa 1-0. Alla mezz’ora ancora una buona occasione per gli ospiti con Panaioli che davanti al portiere fallisce una più che ghiotta opportunità di raddoppiare. Sul capovolgimento di fronte ci prova Guarracino, ma più che una conclusione il suo è un passaggio al portiere. La prima frazione sembra volgere al termine ma il neoentrato Caliendo, riesce a spingere in rete una respinta dell’estremo difensore nerazzurro su una conclusione di Haberkon.

IL PAREGGIO – La ripresa si apre con lo stesso motivo piatto e sterile. Il Gladiator più della Puteolana prova a dare un senso alla manovra palla a terra. E’ degli ospiti la prima occasione della ripresa con De Biase, ma sulla sua conclusione fa buona guardia Pirone. Al 20’ è lo stesso numero 9 del Gladiator che si fa espellere per un colpo al volto su Magnavita lasciando in dieci i suoi. La Puteolana prova a scuotersi e farsi più pressante alla porta ospite. Al 69′ Haberkon elude la marcatura di Ciampi e solo davanti al portiere manda la palla in rete con un potente sinistro in diagonale. Neanche il tempo di assestare e proteggere il vantaggio acquisito che i granata si addormentano e Ciampi si fa perdonare lo svarione di poco prima approfittando dell’errore difensivo puteolano pareggiando così i conti. Diavoli rossi che non riescono in alcun modo ad approfittare della superiorità numerica. Nel finale, da segnalare solo l’espulsione di Caliendo per doppio giallo. La Puteolana fallisce dunque l’ennesima occasione per accorciare le distanze in una classifica che la vede ancora ultima a 12 punti. La prossima giornata i granata saranno impegnati a Francavilla (quartultima in classifica a 19 punti) in uno spareggio salvezza; probabilmente l’ultima chiamata per gli uomini di Marra.





IL TABELLINO

Puteolana: Pirone, D’Ascia, Avella, Grieco, Haberkon, Guarracino (55’ Rabbeni), Cacciuottolo (35’ Caliendo), Gatto (61’ Catinali), Magnavita, D’Ancora (72’ Cappa), Raucci (61’ Amelio). All.: Marra

Gladiator: Bufano, Cipolletta, Tomi, Mele, Ciampi, Puca, Corigliano (82’ Caruso), Marianelli, De Biase, Panaioli (87’ Tedesco), Squerzanti (76’ Mancini)

Marcatori: 5’ Mele, 71’ Ciampi – 40’ Caliendo, 69’ Haberkon

Ammoniti: D’Ancora, Cacciuottolo, Avella, Varchetta, Haberkon, Catinali – Corigliano, Tomi, Ciampi

Espulsioni: Caliendo – De Biase