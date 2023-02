Scossa nella notte, paura anche a Bacoli «Un boato e ha tremato tutto»

BACOLI – Alle ore 1:45:36 di stanotte si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, la cui profondità stimata è di circa 5 Km. Le coordinate dell’epicentro corrispondono al largo della costa bacolese,ma è stata avvertita in tutti I Campi Flegrei. I dati sono stati forniti dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che monitora costantemente tutte le scosse di terremoto.

LA TESTIMONIANZA – Abbiamo chiesto ad un cittadino bacolese come ha vissuto il momento di agitazione. Luigi Carannante abita in via Ottaviano Augusto a Bacoli, e ci ha raccontato così la sua esperienza: “Più o meno dopo l’1.30,mentre guardavo la televisione, ho sentito una scossa di terremoto abbastanza forte. Ho avuto un pò paura, ma non ho fatto nulla perché il tutto è durato solo una decina di secondi. C’è stato un forte boato e per una decina di secondi è tremato tutto.”