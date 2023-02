POZZUOLI/ Rilancio del Rione Terra ed eventi sul territorio: le associazioni di categoria a tu per tu con l’amministrazione comunale

POZZUOLI – Rilancio del Rione Terra e pianificazione degli eventi per l’anno in corso. Queste le tematiche trattate dalle associazioni di categoria durante l’incontro con l’amministrazione comunale. Si riparte proprio dall’antica Rocca di Pozzuoli che viene identificata come volano dell’intera economia cittadina. Nei prossimi giorni Aicast Pozzuoli, CNA Pozzuoli, Confartigianato Area Flegrea, Confesercenti Pozzuoli e Confcommercio Pozzuoli redigeranno anche un piano articolato di sviluppo da proporre alla squadra di governo guidata dal sindaco Luigi Manzoni.

IL PROGETTO – «L’amministrazione si è resa disponibile a istituire un tavolo di lavoro che vada a programmare un calendario di eventi, inseriti in un progetto di rivalutazione del territorio più ampio, che parta dall’accoglienza ai servizi, dando una continuità a quanto già di buono è stato messo in atto nelle festività natalizie. Accogliamo con positività i presupposti e l’impegno che l’amministrazione vuole prodigare e ci siamo resi disponibili a redigere in sinergia con la stessa un piano di eventi diversificato, che possa dare una forte spinta non occasionale ma strutturale al nostro commercio e l’intera economia cittadina», fanno sapere in una nota le associazioni di categoria.