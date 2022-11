Truffa dello specchietto con finta donna incinta a Pozzuoli: banda fermata dalla Polizia Municipale

POZZUOLI – Nel pomeriggio martedì la Polizia Municipale di Pozzuoli, allertata da alcuni passanti, è intervenuta su via Napoli sventando la cosiddetta “truffa dello specchietto”. Quattro persone – due donne e due uomini – a bordo di un’autovettura Mercedes, avevano fermato un veicolo, un’auto Kia, che procedeva tranquillamente verso Pozzuoli centro. I quattro soggetti hanno tentato di estorcere 300 euro al conducente dell’altra autovettura affermando che questo aveva danneggiato il loro specchietto retrovisore. Al diniego del conducente i quattro hanno tentato di intimorirlo accusandolo di non aver avuto un comportamento corretto nel condurre il veicolo e lo hanno aggredito affermando che stava spaventando una delle donne a bordo della Mercedes incinta, circostanza questa, risultata falsa. Alla vista degli agenti di Polizia Municipale, i quattro a bordo della propria automobile si sono dati alla fuga, impegnando anche alcune strade del centro storico contro senso. Le pattuglie della Polizia Municipale dopo un lungo e rocambolesco inseguimento, coordinandosi tra di loro sul territorio, sono riusciti a bloccarli.

FERMATI E DENUNCIATI – Di fondamentale importanza la collaborazione delle persone che assistevano all’inseguimento indicando il tragitto dei fuggitivi. Accompagnati al Comando di via Luciano per il prosieguo delle indagini, sono stati denunciati a piede libero per i reati di truffa, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, reato quest’ultimo già consumato in altre tre occasioni. Il conducente della Mercedes è stato accompagnato presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie per essere sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici in quanto guidava in evidente stato alterato. A carico degli stessi sono stati accertati precedenti penali per numerosi reati tra cui quello di truffa generica e quello specifico della cosiddetta “truffa dello specchietto”. Inoltre sono stati elevati numerosi verbali al Codice della Strada.