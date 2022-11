Oltre 200mila euro per il Natale a Pozzuoli: la mappa delle luminarie tra Rione Terra e i quartieri

POZZUOLI – Luminarie natalizie in centro e in periferia per creare un’atmosfera suggestiva e adeguata al periodo di festa. Questo l’obiettivo della squadra di governo di Pozzuoli che ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di ideazione, noleggio, montaggio, manutenzione e smontaggio delle decorazioni. L’importo a base di gara dell’appalto è pari a 209mila euro, oltre l’Iva al 22%. L’affidamento avverrà mediante la piattaforma Mepa: verrà scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Le opere artistiche luminose dovranno essere completamente montate, allacciate alla fornitura di energia elettrica e perfettamente funzionanti, con accensione a partire almeno dal giorno dell’Immacolata con spegnimento in data 8 gennaio 2023.

LA MAPPA DELLE LUMINARIE – È la delibera di giunta comunale dello scorso 31 ottobre ad aver definito i punti della città dove saranno installate le luminarie. Precisamente le decorazioni abbelliranno: il Rione Terra con allestimenti di luci soffuse colorate; Piazza Della Repubblica, con allestimento natalizio nella piazza principale con almeno un albero di Natale addobbato con luci e fiocchi e rivestito da un manto sintetico; Corso della Repubblica; Largo Santa Maria delle Grazie, con un allestimento aereo costituito da filari ed elementi tridimensionali adeguati alle misure del luogo; Largo San Paolo, con addobbi in continuità con Largo Santa Maria delle Grazie, e micro lampade sugli alberi presenti in loco; Piazza 2 Marzo, con addobbi aerei e a basamento per tutta la piazza; la Villa Comunale, con la realizzazione di un villaggio a tema natalizio con strutture tridimensionali e bidimensionali; Corso Garibaldi; via Giovanni de Fraia; via Cosenza; la zona del Porto – Largo Cristoforo Colombo; via Napoli, con installazione di almeno 5 alberi costituiti da filari di luci da installare sulle rotonde e figure tridimensionali da collocare nei giardini del lungomare Pertini; piazza Aldo Moro ad Arco Felice. Oltre alla zona del centro storico, non mancano all’appello le zone periferiche della città: Rione Toiano, Monterusciello, Licola e Agnano. Anche nei quartieri popolari si vivrà la magia del Natale. Nel megaquartiere di Monterusciello, in particolare, saranno realizzati due villaggi a tema natalizio, rispettivamente in piazza Severini e in via De Curtis.