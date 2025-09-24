Truffa del finto carabiniere: fermati due malviventi dopo aver svaligiato casa di anziana

NAPOLI – La Polizia di Stato ha denunciato due 40enni del salernitano, con precedenti di polizia, anche specifici, per truffa aggravata. In particolare, gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Napoli Nord hanno controllato, in prossimità dello svincolo di Capodichino, due persone a bordo di un’autovettura, all’interno della quale hanno rinvenuto un sacchetto contenente diversi gioielli in oro. Dagli accertamenti di eseguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che i prevenuti, utilizzando la tecnica del “falso Carabiniere”, avevano sottratto i monili ad un’anziana donna della provincia di Reggio Calabria. Per tali motivi, i due sono stati denunciati dal personale operante.