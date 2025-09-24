QUARTO/ Intestazione fittizia di beni: tre assolti nel processo Cesarano

QUARTO – Erano accusati di operare per conto della ditta “Eredi Cesarano” di Quarto attraverso un’altra azienda le tre persone assolte oggi dal Tribunale di Napoli. Si tratta di Luigi Ferrara, 53 anni, di Quarto e Giuseppe Albano, 50 anni, di Mugnano (entrambi difesi dall’avvocato Luca Gili) e di Matilde Vecchione, 61 anni, di Santa Maria Capua Vetere. Insieme a loro era imputato anche il patron dell’azienda, Alfonso Cesarano, deceduto nel 2020. Secondo l’accusa la ditta “Eredi Cesarano”, colpita da interdittiva antimafia nel 2018, avrebbe continuato ad operare tramite altra ditta mediante intestazione fittizia dei beni. Questa mattina la II sezione del Tribunale Napoli Nord ha assolto i tre.