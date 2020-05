BACOLI – Continuano gli assembramenti in più punti di Bacoli. Il sindaco non ci sta e decide di chiudere alcune aree comunali. «Da oggi, e per l’intera settimana, sarà vietato l’accesso alla piazzetta di Marina Grande, alla villetta di via Poggio, all’area retrostante la Sala Ostrichina presso il Parco Vanvitelliano del Fusaro. Resterà interdetto anche il muretto della Villa Comunale di Bacoli, di fronte le scale di via Campi Elisi. Nelle prossime ore, oltre ad intensificare controlli e verbali, valuterò la chiusura di altri luoghi pubblici del territorio», ha dichiarato questa mattina il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.