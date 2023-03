Trema ancora la terra a Pozzuoli, un’altra scossa nella notte

POZZUOLI – La città di Pozzuoli trema ancora. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato al vulcano Campi Flegrei, alle 00.06, un terremoto di magnitudo preliminare 1.3 a una profondità di 600 metri. L’evento, sebbene di lieve intensità, è stato avvertito dalla popolazione, soprattutto nella zona alta della città e del lungomare. In tanti segnalano di aver udito anche un boato.

SCIAME SISMICO – Nella giornata di sabato sono stati registrati altri tre eventi sismici. Il primo di magnitudo 2.6, localizzato in prossimità del parco Urbano Attrezzato, alla profondità di 2.9 km. Il secondo di magnitudo 1,7, localizzato in prossimità di via Artiaco, all’altezza di via Luciano, si è prodotto alle 14:37, alla profondità di 1.8 km. Il terzo di magnitudo 2.1, localizzato in zona Cigliano all’altezza della tangenziale, si è verificato alle 14:53, alla profondità di 2.6 km.