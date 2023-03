QUARTO/ Furto in appartamento, ladri sfondano una parete per entrare – LA FOTO

QUARTO – «Secondo quanto ci riferiscono i residenti di Quarto, da circa due mesi, si susseguono con cadenza quotidiana i furti negli appartamenti. Una vera azione criminale che i delinquenti dalle ore 16:00 alle 20:00 metterebbero in pratica indisturbati strada per strada. In un video inviatoci da un cittadino del posto si nota qualcosa di incredibile. L’uomo al suo rientro si è ritrovato la casa completamente sventrata, sembra esserci stata una scossa di terremoto. Stando alla ricostruzione dei fatti, i delinquenti dopo aver forzato inutilmente la porta d’ingresso hanno pensato di abbattere direttamente le pareti. Un danno enorme. I cittadini vivono ormai nel terrore, lamentano inoltre, la presenza di poche pattuglie delle forze dell’ordine che invece sarebbe urgente rafforzare. Chiediamo un incremento in tempi rapidi degli uomini in divisa per garantire maggiore controllo in città». Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra allertato dai residenti esasperati.