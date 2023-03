POZZUOLI/ Al Rione Terra la giornata dedicata alle donne

POZZUOLI – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che induce ad una riflessione sulle conquiste economiche, sociali e culturali del genere femminile, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli ha organizzato l’evento “Lavorare per passione…modelli di successo” che avrà luogo a Palazzo Migliaresi l’8 marzo 2023 alle ore 15:30. «Le donne e le ragazze possono fare qualsiasi cosa nella vita: non c’è limite alle conquiste che una donna può compiere.” La storia ci insegna che le conquiste in favore del genere femminile sono partite da grandi lotte, che in alcune parti del mondo continuano tuttora (si pensi all’Iran). Questa Giornata viene “celebrata” e non “festeggiata” in tutto il mondo per evidenziare ogni anno una parità sociale che è da sempre stata negata in virtù di una presunta supremazia dell’uomo.»

L’EVENTO – La manifestazione è stata organizzata dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli e premierà alcune donne puteolane che lavorano sul territorio con passione e dedizione nel campo dell’arte teatrale e poetica, nelle politiche sociali, nello sport, nella medicina, nel design, nell’imprenditoria. Premierà altresì un uomo che con dedizione e professionalità ha lavorato per 40 anni con le donne, prima come maestro elementare e poi come sindacalista. Vedrà la partecipazione delle bambine puteolane che impersoneranno alcune donne che si sono distinte nella storia: Frida Kahlo, Rita Levi Montalcini, Miriam Makeba, Samantha Cristoforetti, Lady Diana, Malala, Artemisia Gentileschi.