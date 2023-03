Cala il sipario sulla Festa del Cioccolato: migliaia di persone in piazza a Pozzuoli

POZZUOLI – Cala il sipario sulla 3° edizione della Festa del Cioccolato a Pozzuoli, tappa campana del tour italiano dei Cioccolatieri Nazionali Choco Amore. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Arti Mestieri Tradizioni Folclore” e dall’ Associazione Cioccolatieri Nazionali, col patrocinio del Comune di Pozzuoli, ha riscosso apprezzamento tra gli espositori presenti, ed un grande successo di pubblico. Migliaia le persone che dal 3 al 5 marzo sono giunte in città per l’iniziativa.

IL COMMENTO – «Il successo registrato conferma che eventi di qualità, professionalmente organizzati, prodotti in sinergia con l’Ente comunale, possono essere utili per promuovere il territorio e per attirare visitatori, svolgendo anche un’azione di marketing territoriale, imprescindibile per una città votata al turismo – dichiara Daniele Lattero, presidente dell’associazione “Arti Mestieri Tradizioni Folclore” – Un grazie particolare all’Amministrazione comunale, nelle figure del sindaco Manzoni e del vicesindaco Monaco, che da subito hanno dato il loro consenso all’organizzazione della manifestazione, seguendo da vicino le varie fasi burocratiche organizzative, e predisponendo una serie di servizi, che hanno reso accogliente, pulita e funzionale, tutta l’area della manifestazione. Un doveroso ringraziamento al corpo della Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine, che con discrezione, hanno vigilato sul corretto e sicuro svolgimento, della manifestazione, e a quanti, nell’ambito della loro funzione, hanno contribuito al successo della manifestazione. Un ringraziamento di cuore alle migliaia di visitatori, che nei tre giorni di manifestazione, con la loro presenza, hanno confermato di apprezzare la bontà e la particolarità, dei prodotti dolciari proposti dai maestri cioccolatieri».