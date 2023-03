CAMPI FLEGREI/ L’Asl celebra la Giornata Internazionale della Donna con consulenze specialistiche e screening gratuiti

POZZUOLI – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, appuntamento significativo per segnalare le persistenti discriminazioni di genere e ricalcare le conquiste ottenute dalle donne negli ultimi anni, l’Asl Napoli 2 Nord propone iniziative mirate alla salvaguardia della salute femminile. In prima linea il personale dei Distretti Sanitari che fornirà sia informazioni ed opportunità per prevenire i tumori alla mammella, collo dell’utero e colon, sia consulenze specialistiche gratuite e consigli per indirizzare ai corretti stili di vita, dibattiti e confronti sul ruolo della donna oggi. Una medicina di prossimità, dunque, con aperture straordinarie degli Ambulatori Distrettuali e stazionamento di camper dislocati nei luoghi di maggiore aggregazione sull’intero territorio aziendale, con a bordo operatori sanitari e medici.

L’INIZIATIVA – «Una data – ha sottolineato il Direttore Generale Mario Iervolino – nella quale il ringraziamento va a tutte le operatrici sanitarie dell’ASL Napoli 2 Nord impegnate nel tutelare quotidianamente la salute delle cittadine e cittadini, supportando l’opera di assistenza e cura. È fondamentale – conclude il Direttore – promuovere i principi della “medicina di genere” che rendano più corretto l’approccio clinico e terapeutico a patologie ed affezioni di grande impatto sociale e che, nella Giornata Internazionale della Donna, assumono un particolare significato».