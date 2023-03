QUARTO – Da oggi è attivo il numero verde 800 774 704 per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti al proprio domicilio. Lo comunica il Comune di Quarto che ricorda anche che l’isola ecologica, sita in Via Lenza Lunga (c/o ex mattatoio comunale), è aperta agli utenti dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00, il sabato e la domenica dalle 08.00 alle 14.00.