Trema ancora la terra a Pozzuoli: nuovo sciame sismico, rilevata scossa di magnitudo 2.2

POZZUOLI – Nuova scossa fa tremare Pozzuoli e l’area flegrea. Alle 15:06 di oggi i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato l’inizio di una sequenza di eventi sismici. L’evento più significativo, localizzato nei pressi di via Coste D’Agnano si è prodotto alle 15:08, ora locale, alla profondità di 2.3 km con magnitudo Md=2.2± 0.3. Gli eventi sono stati sentiti in diverse zone della città, tra cui Agnano-Pisciarelli, zona Solfatara, centro storico, via Napoli, Arco Felice e via Campana. Al momento non si registrano particolari criticità.