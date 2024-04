POZZUOLI/ Il sindaco Manzoni al congresso di Europa Verde «Momento importante per la città» – LE FOTO

POZZUOLI – «Questa mattina, presso la residenza storica di Villa Avellino, ho partecipato con gli amici di Europa Verde all’assemblea cittadina. Ringrazio l’Assessora Titti Zazzaro, il capogruppo Gennaro Andreozzi, il consigliere comunale Vincenzo Pafundi per il lavoro quotidiano svolto per la mia amministrazione a servizio della comunità puteolana. Ringrazio per il confronto e la partecipazione Fiorella Zabatta e Rosario Visone, co-portavoce regionali. La giornata di oggi è stata importante per la nostra città. Sappiamo tutti quanto Pozzuoli abbia bisogno della politica. Il congresso è il momento più alto della politica, in cui si discute di temi, di visioni, di ideali e di programmi. E ci si confronta, si argomenta e alla fine si decide la linea comune, con l’unico strumento veramente democratico: il voto. In bocca al lupo ai due nuovi co-portavoce eletti, Vicente Carlos Migliucci e Fabiana Pafundi». Così il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, al temine del Congresso di Europa Verde Pozzuoli andato in scena questa mattina in città.

LE FOTO