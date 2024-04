POZZUOLI/ Giovane investita da auto all’uscita dalla pizzeria: è in prognosi riservata

POZZUOLI – Una ragazza di 23 anni è stata investita da un’auto questa sera in via Campi Flegrei. La giovane – originaria di Caserta – era in compagnia di tre amici quando, all’uscita da una pizzeria, è stata travolta mentre attraversava la strada. L’impatto con il veicolo (una Polo Volkswagen) è stato violentissimo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito in codice rosso la giovane presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le condizioni della 23enne sono ritenute critiche a causa delle gravi ferite riportate ed attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata. Attimi di forte tensione dopo l’incidente. L’automobilista è stato fermato e la sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto. La vettura è stata sottoposta a sequestro. (Seguiranno aggiornamenti)