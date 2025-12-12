Tredici consiglieri pronti alle dimissioni: a Pozzuoli si va verso lo scioglimento del consiglio comunale

POZZUOLI – Sono ore concitate al comune di Pozzuoli. Non è bastato l’azzeramento della giunta comunale – operata questa mattina dal sindaco Gigi Manzoni – a far rientrare la crisi nella maggioranza. Tredici consiglieri, infatti, hanno avviato le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale. Si tratta di Gianluca Sebastiano ed Enrico Russo (Italia Viva), Riccardo Volpe (+Europa), Sandro Cossiga e Arcangelo Pisano (Pozzuoli Libera), Carlo Morra (Spazio Flegreo), Enzo Pafundi e Gennaro Andreozzi (Europa Verde) e i cinque consiglieri di opposizione Enzo Figliolia, Marzia Del Vaglio, Guido Iasiello, Salvatore Maione e Lydia De Simone. I tredici sono pronti a rassegnare le proprie dimissioni davanti a un notaio.