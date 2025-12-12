Colpo di scena a Pozzuoli: Manzoni azzera la Giunta, via tutti gli assessori

POZZUOLI – Con decreto sindacale questa mattina il sindaco Gigi Manzoni ha azzerato la Giunta. Una mossa che va incontro alle richieste degli otto ribelli che nell’ultimo documento avevano chiesto proprio la revoca di tutti gli assessori. Da oggi partiranno dunque le nuove consultazioni per trovare una nuova quadra. Una situazione incandescente precipitata nella serata di ieri quando parte degli otto aveva messo in campo azioni concrete per sciogliere il consiglio comunale attraverso le dimissioni.