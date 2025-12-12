POZZUOLI/ Spaccio di droga al Rione Toiano: il pusher è un malato oncologico

POZZUOLI – I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli stanno andando nel rione Toiano a perquisire l’abitazione di un insospettabile. L’uomo ha 51 anni ed è in pensione perché malato oncologico. La scena, per certi versi, ricorda una famosissima serie Tv americana. Ad aprire è il proprietario di casa, poi inizia il controllo. Nella stanza da letto dove è accesa solo la lampadina dell’abat-jour ci sono 10 tocchetti di hashish e metà panetto della stessa sostanza poggiati su un tavolino. Nella stessa camera, accanto al letto, altri 10 panetti integri di hashish. La droga porta le etichette di note marche della moda già viste in passato durante le operazioni anti-droga. Lo stupefacente sequestrato pesa in tutto 1 chilo e 130 grammi. Nel cassetto del tavolino 130 euro in contanti. Sul comodino della stanza da letto lo smartphone con all’interno conversazioni legate allo spaccio di droga. L’uomo è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.