Il fascino del Rione Terra incanta il team di New Zealand per l’America’s Cup 2027 – LE FOTO

POZZUOLI – «È talmente bello che vorrei vivere qui» ha esclamato Lesile Ryan, capo delegazione del Team Emirates New Zeland in visita ieri al Rione Terra di Pozzuoli. I campioni in carica dell’America’s Cup hanno scelto Bagnoli e il Golfo di Napoli come scenario privilegiato delle regate finali, riconoscendone l’eccezionale valore paesaggistico, infrastrutturale e simbolico. E Pozzuoli punta a ritagliarsi uno spazio di prim’ordine. Affacciati dalla terrazza a strapiombo sul mare con vista su Napoli e le isole di Ischia, Procida e Capri, i rappresentanti del team neozelandese – invitati a Pozzuoli dal neo direttore artistico Paolo Lubrano – hanno immaginato i giganti mondiali della vela muoversi nelle acque del golfo. Si è discusso, tra i vari temi, anche di una eventuale scelta del Rione Terra quale quartier generale del team neozelandese durante la regata che vedrà in gara anche la squadra di casa Luna Rossa.

LA VISITA – Leslie Ryan, Event Manager della squadra velica neozelandese, Mark Sheffield (Head of Broadcast), Eva Pizà (Head of Event Planning) e Andrew Nottage (Team Base Manager) hanno visitato il percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra accompagnati in un percorso alla scoperta del patrimonio storico e archeologico del sito, recentemente valorizzato come nuovo polo culturale dei Campi Flegrei, accompagnati dal direttore del Parco Archeologico, Fabio Pagano. Con loro anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e il vice sindaco Maria Magliulo. “L’incontro rappresenta un primo passo verso progetti congiunti che potrebbero portare Pozzuoli al centro di importanti iniziative collaterali alla competizione velica più famosa al mondo, rafforzando il legame tra sport, cultura e promozione del territorio.” ha spiegato Paolo Lubrano durante il tour che ha fatto tappa anche al Duomo prima di concludersi con una cena conviviale presso il ristorante White Chill Out di via Napoli. “La presenza del team Emirates New Zealand a Pozzuoli dà lustro e prestigio alla nostra città e al nostro progetto di rilancio e valorizzazione del Rione Terra. Siamo davanti a un crocevia importante, la città si sta rialzando dal bradisismo e punta ora ad affermarsi sulla scena nazionale e internazionale attraverso il proprio patrimonio artistico-culturale e attraverso la sinergia tra i vari attori istituzionali e della società civile che quotidianamente lavorano per migliorare la nostra città” ha concluso il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

