Da Vincenzo Salemme gli auguri ai giovani studenti di Bacoli in visita a Cinecittà

BACOLI – Gli alunni dell’IC 1 Paolo di Tarso di Bacoli in viaggio a Cinecittà il 12 e 13 dicembre, e Vincenzo Salemme manda loro gli auguri con una lettera. “Con tutto il cuore” è un film di successo di Vincenzo Salemme del 2021, ma che il titolo potesse addirittura diventare l’augurio speciale per il viaggio del 12 e 13 dicembre agli studi di Cinecittà di Roma, gli alunni delle classi prime dell’IC 1 Paolo di Tarso di Bacoli proprio non se l’aspettavano. E così tra le sorprese natalizie ed il programma di viaggio che la scuola e gli insegnanti hanno organizzato per far conoscere loro gli studi e la magia della “settima arte”, arriva pure la dedica del popolarissimo attore-autore bacolese, Vincenzo Salemme, da decenni campione di incasso ai botteghini di cinema e teatro, oltreché anchorman televisivo. A rendere ancor più speciale l’augurio, la coincidenza che Salemme sia stato, a sua volta, alunno della Paolo di Tarso. “E’ ancora fresco il ricordo dell’ultima visita alla sua scuola, nel 2019, – nota il Dirigente Scolastico Francesco Gentile, – quando i ragazzi lo accolsero con una vera e propria esplosione di gioia.”