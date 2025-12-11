Il Coni Napoli premia la campionessa di nuoto Viola Scotto di Carlo

NAPOLI – Lo scorso 9 dicembre, nella splendida cornice della Sala dei Baroni del Maschio Angioino, la campionessa di nuoto Viola Scotto Di Carlo ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico del Coni. Le medaglie Coni Napoli vengono assegnate ogni anno agli atleti della provincia partenopea che si sono distinti per risultati sportivi di rilievo o grazie al conseguimento di primati significativi. «Un premio che mi invoglia ancor di più ad impegnarmi con la massima professionalità e sacrificio per raggiungere i migliori risultati possibili e rappresentare la mia città in giro per il mondo – dichiara l’atleta bacolese –. Un grazie particolare al gran maestro di pallanuoto Mino Cacace, che ha ricevuto la palma d’oro come miglior tecnico, e alla sua signora. È stata una serata speciale».