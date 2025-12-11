“Pagine Libere: un viaggio tra libri e cultura” a Pozzuoli un viaggio nella conoscenza

POZZUOLI – Un viaggio nella conoscenza. Il Comune di Pozzuoli promuove il progetto “Pagine Libere: un viaggio tra libri e cultura”. L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa, lunedì 15 dicembre, alle ore 11.00, presso il Polo Culturale Palazzo Toledo. Il progetto è finanziato dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del programma “Città che legge 2024 Sezione 4”. Nel corso della conferenza stampa, saranno illustrate le attività che nei prossimi mesi animeranno la città, con eventi diffusi, letture condivise, laboratori, nuovi servizi e strumenti per rendere la lettura sempre più accessibile e inclusiva. Interverranno Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, Mariasole La Rana, assessora alla cultura e alle politiche sociali del Comune di Pozzuoli, Roberta Errico, RUP “Pozzuoli città che legge 2024”, Anna Abbate, presidente Gruppo archeologico Kyme, Federica Russolillo, presidente Lunaria A2, Rossella Capicchiano, dirigente IC 7 Pergolesi Viviani (Monteruscello), Roberta Catello, dirigente IC 8 Oriani Diaz (Licola), Francesca Colella, dirigente IC 4 Pergolesi-Troisi (Rione Toiano). L’incontro sarà moderato da Gianni Ambrosino, direttore del Vg21.