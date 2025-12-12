POZZUOLI/ Schianto sulla Domitiana a Licola: grave una donna

POZZUOLI – Grave incidente questa notte in via Domitiana, nei pressi dell’istituto Agrario. A seguito di un impatto tra due auto una donna è rimasta gravemente ferita. Soccorsa sul posto dai sanitari del 118 è stata operata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per una emorragia interna. L’altra vettura coinvolta era guidata da un giovane residente a Licola, uscito illeso dal violento impatto. Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polizia di Stato. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.