Nuovo colpo di scena a Pozzuoli: consigliere di Italia Viva si “sfila”, gelo davanti al notaio. Manzoni resta in piedi

POZZUOLI – Nuovo colpo di scena a Pozzuoli. Davanti all’eventualità di rassegnare le dimissioni, Enrico Russo di Italia Viva ha fatto un passo indietro. Al momento, quindi, salta l’ipotesi dello scioglimento del consiglio comunale. Dopo aver terminato la riunione, alla presenza di un notaio che avrebbe dovuto raccogliere le firme, Enrico Russo ha deciso di lasciare la stanza. A quel punto si sarebbe generato un effetto domino: a lui si sarebbero accodati altri consiglieri. Una corsa contro il tempo per scongiurare lo scioglimento che ha visto muoversi anche i vertici napoletani dei vari partiti che compongono il “campo largo” che da maggio sostiene il sindaco Gigi Manzoni che, al momento, resta alla guida del governo della città. *seguiranno aggiornamenti