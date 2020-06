POZZUOLI – Tre settimane senza nuovi contagi a Pozzuoli. Anche oggi dall’Unità di Crisi della Regione Campania arrivano buone notizie in merito ai tamponi effettuati ieri: giornata che ha fatto registrare zero casi in tutta la regione. Restano quindi 5 le persone attualmente positive al Covid a Pozzuoli, su 95 contagiate in totale dall’inizio dell’epidemia. Dodici sono quelle decedute mentre 78 i guariti.