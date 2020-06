POZZUOLI – Sono in dirittura d’arrivo i lavori di realizzazione del tunnel Tangenziale-Porto di Pozzuoli. La galleria a doppio senso di marcia è stata illuminata come si vede nella foto scattata dall’ingresso-uscita di via Fascione. A breve è prevista l’inaugurazione dell’opera con la conseguente apertura al traffico veicolare.