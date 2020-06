FUORIGROTTA – Un 50enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ieri sera dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Centrale Operativa, che sono intervenuti nel quartiere Fuorigrotta per una lite familiare. I poliziotti, dopo essere entrati nell’appartamento, hanno accertato che un minore era stato malmenato dal padre che, già in altre occasioni, lo aveva già aggredito verbalmente per futili motivi. M.D., 50enne napoletano, è stato denunciato.