Tre scosse in pochi minuti: la più forte di magnitudo 3.9 avvertita in tutti i Campi Flegrei e nel giuglianese

POZZUOLI – Non si ferma lo sciame sismico in corso da sabato pomeriggio. Altre tre forti scosse sono state registrate in pochi minuti: si tratta di due di magnitudo 3.0 avvenute in rapida successione e la terza di magnitudo 3.9. Quest’ultima è stata avvertita alle 00:19 in tutta la città di Pozzuoli, nei comuni flegrei, nel giuglianese e in diversi comuni dell’hinterland di Napoli dove la terra ha tremato per diversi secondi. Il sisma è stato accompagnato anche da un forte boato. In questi minuti in diverse zone i residenti sono scesi in strada per la paura. In particolare a via Napoli, via Campana, via Artiaco e nelle zone più vicine all’epicentro che ancora una volta è stato localizzato nella città di Pozzuoli.

LE PRIME DUE SCOSSE – Tra le 23:45 e le 23;46 due scosse sono state rilevate dai sensori dell’Osservatorio sempre con epicentro localizzato a Pozzuoli. In questi minuti altri eventi sismici di minore intensità sono ancora in atto.