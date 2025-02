Sciame sismico ancora in corso nei Campi Flegrei: registrate 119 scosse. Scuole chiuse a Pozzuoli e Monte di Procida

POZZUOLI – Centodiciannove scosse di cui 32 di magnitudo superiore a 1.0. E’ il resoconto del sesto bollettino diffuso dall’Osservatorio Vesuviano nel quale sono conteggiati tutti i fenomeni sismici rilevati a partire dalle 16:53 di sabato 15 febbraio. Si tratta di uno sciame sismico ancora in corso e che ha fatto registrare la maggiore criticità con una scossa di magnitudo 3.9 rilevata alle 15:30 di domenica 16 febbraio. L’epicentro è stato individuato nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2.5 km. Nella stessa giornata di domenica altre due scosse sono state di magnitudo superiore a 2.0: una è avvenuta alle 03:53 ed è stata di forza pari a 2.1, seguita alle 04:40 da una di forza pari a 2.2; l’altra alle 17:30 di magnitudo 2.7.

NESSUNA CRITICITA’ – Al momento non si registrano criticità sul territorio. Nei quattro comuni flegrei sono stati attivati i centri operativi comunali. Oggi le scuole resteranno chiuse a Pozzuoli e Monte di Procida in via precauzionale per consentire le verifiche tecniche negli edifici.