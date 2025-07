POZZUOLI/ Ristoratore accoltellato dai fratelli di un dipendente dopo un furto da 15mila euro

POZZUOLI – Accoltellato dopo aver chiesto spiegazioni a un suo dipendente dopo aver subito un furto di 15mila euro. E’ accaduto ieri a Monterusciello, dove P.V., 38enne di Napoli, è finito in ospedale con una ferita da arma da taglio a un gluteo. Il tutto è iniziato dopo la sparizione della somma di denaro, incassata dall’imprenditore nei giorni scorsi attraverso la vendita di un’auto e i pigioni di alcuni immobili. La somma era stata conservata in un locale attiguo a un ristorante di Monterusciello, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Di quei soldi, secondo il 38enne, era a conoscenza solo il suo fidato dipendente, C.G., di Pozzuoli. E proprio su quest’ultimo, appena accortosi del furto, sono caduti i sospetti. Così P.V. ha chiesto un appuntamento al dipendente.

L’INCONTRO – I due si sono incontrati intorno alle 17:30 a Monterusciello, nei locali del ristorante dove, però, sono giunti anche i due fratelli gemelli del dipendente: i 23enni C.E e C.G.. A quel punto la discussione si è accesa e uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito a un gluteo il titolare del ristorante. Poi si sono dati alla fuga mentre l’uomo ferito si è recato al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove è stato sottoposto alle cure dei sanitari per una ferita lacero contusa guaribile in sette giorni. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli che in poche ore hanno chiuso il cerchio intorno agli aggressori.

INDAGINI LAMPO – In particolare gli uomini della squadra investigativa e delle volanti – agli ordini del vicequestore Raffaele Esposito – hanno raccolto la testimonianza della vittima riuscendo a risalire ai due gemelli, uno dei quali ha confessato di essere stato l’autore del ferimento. Inoltre è stato rinvenuto il coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri nascosto in un terreno nei pressi della rotonda de “La Schiana” nel pomeriggio di ieri. I due sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso tra loro e porto abusivo di armi in concorso. La vittima è stata dimessa in serata.