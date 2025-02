BACOLI – «Abbiamo ripristinato la rete idrica saltata oggi in seguito a una delle scosse più forti degli ultimi 40 anni e adesso sono in corso i controlli nelle scuole» ha spiegato il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione «Entro stasera saranno terminate tutte le verifiche per consentire agli studenti di poter frequentare regolarmente le lezioni domani».