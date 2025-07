Il puteolano Giulio Gaudino firma per l’US Avellino 1912

POZZUOLI – Giulio Gaudino una futura promessa del calcio italiano, difensore centrale classe 2010, forte fisicamente, veloce e dotato di buona tecnica, difensore pulito mai fuori posto, funzionale e equilibrato nella costruzione della manovra. Il giovane difensore ha mosso fin da piccolissimo i suoi primi passi e calci presso la Monteruscello calcio della famiglia Ruta. Un importante riconoscimento per un ragazzo pronto e motivato, che con merito ha raggiunto questo importante traguardo.

LA NUOVA AVVENTURA – Parliamo di un 15enne inserito nel contesto dell’under 15 Elite, che vanta diverse convocazioni anche nella rappresentativa Nazionale Dilettanti con prestazioni di livello che lo hanno portato sotto i riflettori e sui taccuini di tanti osservatori. Nuova avventura quindi per il giovane difensore puteolano, che cambia squadra ma non il colore della maglia, con la speranza che quel grande talento continui a crescere in un contesto formativo e stimolante, in una società seria che valorizza i propri giovani con quella di Avellino, augurandoci che un giorno quella maglia verde da cui è partita possa diventare un giorno azzurro Italia.