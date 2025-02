Bradisismo, al Palazzetto dello Sport di Monterusciello un centro di accoglienza con psicologi

POZZUOLI – A seguito della scossa di magnitudo 3.9, è stata predisposta l’assistenza per la popolazione al Palatrincone di Monterusciello, dove saranno presenti anche psicologi specializzati per la gestione delle emergenze di questo di tipo. Inoltre è stato chiesto il supporto della Protezione civile regionale. Per il trasferimento al palazzetto è in attivazione un servizio di navette da e per Monterusciello.

I PUNTI – Le aree di raccolta sono le seguenti: Lungomare Pertini (Campetto di Basket lato Napoli e Piazzale centrale); Piazza a Mare; Largo del Ricordo (Palazzine). Il Palatrincone potrà essere raggiunto anche con la propria auto. Per le persone non autosufficienti che vogliano richiedere supporto, sono attivi i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale. Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 – Protezione Civile: 081/18894400.