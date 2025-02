Bradisismo, nella notte vertice in Prefettura con i sindaci

POZZUOLI – Oltre cento scosse sono state rilevate dalla mezzanotte fino alle 8 di questa mattina. La maggior parte sono di bassa intensità, altre invece più forti e avvertite dalla popolazione. In molti hanno deciso di trascorrere questa notte in auto e lontano dalle proprie abitazioni specialmente a Pozzuoli e nelle aree limitrofe. Nel frattempo continua l’attività di monitoraggio da parte del Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, presso la Sala operativa della Protezione Civile in collegamento costante con il prefetto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, con il direttore dell’Ingv, Mauro di Vito, il direttore della protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo, il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra, con le forze di polizia, la Capitaneria di Porto, le Aziende Sanitarie Locali, il 118, l’Enel, la Croce Rossa, oltre che con i Comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, in particolare dopo la scossa delle 00.19, di magnitudo 3.9, in zona Pisciarelli. L’evento, pur non facendo registrare danni a persone o cose, è stato particolarmente avvertito, ed ha creato allarme nella popolazione.