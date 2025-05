Tre giovani studenti della di Tarso di Bacoli alla Bocconi per i campionati nazionali di matematica

BACOLI – E nove! Dall’anno scolastico 2016-2017 nove sono le edizioni annuali dei campionati internazionali di matematica organizzati dall’Università Bocconi di Milano cui partecipa l’I.C. 1 Paolo di Tarso di Bacoli. Quest’ anno grande entusiasmo per i semifinalisti Ciro Ambrosino 3F, Gaia Malfeo 2D, Leonardo Maniaci 2B che, sabato 10 maggio 2025, accompagnati dalla referente d’istituto per le olimpiadi di matematica, Regina Pugliese, hanno disputato a Milano la semifinale del torneo. “La formula vincente – dice il Preside Francesco Gentile-, è questa: ogni anno l’istituto organizza nel mese di ottobre un corso di preparazione logico-matematico per affrontare l’impegno. Successivamente i ragazzi simulano prove, affrontando varie situazioni problematiche, acquisendo inoltre competenze di gestione dei tempi e delle risorse necessarie.” Entusiasmo alle stelle anche da parte dei genitori e della comunità educante di Bacoli, che partecipa emotivamente all’evento. Suspense per la finalissima che si svolgerà in una capitale europea. Ma Ciro, Gaia e Leonardo sono già soddisfatti e orgogliosi del proprio impegno.