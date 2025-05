BACOLI/ Chiuso anche il parcheggio dell’Oblio. Il proprietario abbassa la serranda allo storico bar-ristorante

BACOLI – Con un’azione congiunta effettuata dalla Guardia Forestale e dai vigili urbani di Bacoli, questa mattina, è stato chiuso, per presunti abusivi edilizi, anche il parcheggio del bar “Oblio”, una delle strutture ricettive più rinomate di tutto il litorale di Miseno e Miliscola. I militari della Forestale e i caschi bianchi bacolesi si sarebbero soffermati, in maggior modo, sull’asfaltatura dell’area di sosta “pertinenziale” al bar e al ristorante che non avrebbe le dovute autorizzazioni. I sigilli al parcheggio hanno costretto il proprietario della nota struttura ricettiva a chiudere anche il bar e il ristorante per mancata clientela a causa della chiusura dell’area di sosta. Proprio stamattina l’Associazione “Alba Flegrea”, evidentemente alla luce delle ultime azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale, ha annunciato per sabato prossimo una nuova manifestazione popolare di protesta verso la chiusura dei parcheggi di Miseno e Miliscola.