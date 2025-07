Tre giovani in kayak salvati dalla Guardia Costiera a Bacoli

BACOLI – Tre giovani in kayak sono stati salvati ieri pomeriggio al largo di Miseno. Andati in difficoltà a causa di improvvise folate di vento che hanno reso il mare agitato, i tre canoisti sono stati avvicinati prima da un diportista e ha lanciato l’allarme consentendo a una motovedetta della guardia costiera di Pozzuoli di intervenire. I militari hanno così trainato i kayak fino alla spiaggia di Miseno, riuscendo a mettere in salvo i tre giovani.