POZZUOLI/ Incendio a Monterusciello, fiamme lambiscono la Foresta Urbana

POZZUOLI – Un incendio è divampato bella serata di sabato a Monterusciello. Le fiamme si sono propagate da un terreno comunale nei pressi della Torre di Santa Chiara. Nella zona sono stati realizzati diversi immobili su cui incombono ordinanze di demolizione. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco. Non si conosce la natura del rogo che ha creato non poche preoccupazioni e difficoltà ai residenti. Le fiamme hanno lambito l’area della Foresta Urbana di Monterusciello.